La tragedia sul Monte Serra ha portato alla luce la perdita di 44 giovani cadetti, ricordati con rispetto e dolore. Le bare, drappeggiate di bandiera italiana, sono il simbolo di una tragedia che ha colpito profondamente la comunità. In un contesto di grande commozione, si percepisce il peso di un evento che resterà impresso nella memoria collettiva, segnando un momento di riflessione e di lutto condiviso.

Quarantaquattro bare perfettamente allineate, tutte avvolte nella bandiera tricolore. Intorno, un silenzio quasi mistico, nonostante le 20mila persone presenti. Si tratta di funerali di Stato celebrati il 5 marzo del 1977, alla presenza del presidente della Repubblica Giovanni Leone, nel piazzale dell’Accademia navale di Livorno. Dentro quei feretri, tra gli altri, ci sono i corpi di 38 giovani cadetti della prima classe del corso “Invicti”. Fra i 19 e 20 anni, quasi tutti al primo volo, hanno perso la vita due giorni prima, alle ore 15,10 circa, dopo essere decollati dall’aeroporto di Pisa?San Giusto, schiantandosi sulle pedici del Monte Serra, in località Prato a Ceragiola. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - La nebbia, la bassa quota, lo schianto sul Monte Serra: la strage dei cadetti

