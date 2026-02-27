LIVE Sci alpino Discesa Soldeu 2026 in DIRETTA | Suter torna alla vittoria Goggia sale sul podio e guadagna punti su tutte

Durante la discesa maschile a Garmisch, la seconda prova ha visto Suter conquistare la vittoria, mentre Goggia è salita sul podio e ha incrementato il suo punteggio rispetto agli altri concorrenti. La diretta è iniziata alle 10 e continua a seguire gli sviluppi della competizione in tempo reale. Gli atleti si stanno confrontando su un percorso che richiede velocità e precisione.

LA DIRETTA LIVE DELLA SECONDA PROVA DI DISCESA MASCHILE A GARMISCH DALLE 10.00 12.51 Domani si tornerà in pista a Soldeu per il primo Super G di questo weekend. L'appuntamento è alle 10.15, orario di partenza della prima atleta in gara. 12.50 Questa la top 5 della classifica della Coppa del Mondo di discesa: 1 Lindsey Vonn (Stati Uniti) 400 2 Emma Aicher (Germania) 306 3 Kira Weidle-Winkelmann (Germania) 2564 Sofia Goggia (Italia) 2405 Laura Pirovano (Italia) 236 12.48 Buona gara per Sofia Goggia che può recriminare per qualche sbavatura nella parte alta dove non è riuscita a stare vicina a Suter. L'italiana sale sul podio con una preziosa terza posizione che le permette di guadagnare su tutte le avversarie per la Coppa del Mondo di discesa.