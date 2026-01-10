Costruiscono un fabbricato abusivo ma non lo demoliscono | multa da 2mila euro e ultimatum dal Comune

Un fabbricato in legno di circa 15 mq costruito senza autorizzazione a Limbiate resta in piedi, nonostante l’ordine di demolizione entro 60 giorni. Il Comune ha applicato una multa di 2.000 euro e ha emesso un ultimatum per la rimozione dell’opera abusiva, evidenziando la necessità di rispettare le normative edilizie e di tutela del territorio. La situazione rimane sotto l’attenzione delle autorità locali.

Avevano già ricevuto l'ordine di demolizione da effettuare entro 60 giorni, ma quel fabbricato in legno di circa 15 mq realizzato abusivamente a Limbiate è ancora al suo posto. A confermare l'inadempienza dell'ordinanza è stato un sopralluogo effettuato poco prima di Natale, il 23 dicembre, dai tecnici comunali insieme agli agenti della polizia locale.

