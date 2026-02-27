Una giovane mamma di Arezzo è stata colpita da un aneurisma. I suoi amici hanno deciso di creare un podcast intitolato

Arezzo, 27 febbraio 2026 – «Ciao Nicla, oggi è venerdì 27 febbraio e questo è il tuo podcast: Ricordi”. E’ il messaggio che ogni giorno, da sei mesi, apre la nuova puntata di un podcast davvero speciale, nato per riannodare il filo di memoria e parole che Nicla, 36 anni, origini aretine, madre di due bambini piccoli e tecnica di radiologia al Meyer di Firenze, ha perduto all'improvviso, un giorno della scorsa estate. Il 24 agosto, sei giorni dopo aver dato alla luce il suo secondo figlio, Nicla ha avuto un aneurisma cerebrale. Poi la corsa all’ospedale di Careggi, gli interventi, la terapia intensiva. Dopo mesi di coma, oggi Nicla si trova in uno stato di coscienza minima fluttuante. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Giovane mamma colpita da aneurisma: gli amici creano un podcast per aiutarla a recuperare parole e memoria

Leggi anche: Il dramma di Nicla, colpita da aneurisma a 36 anni. Raccolta fondi degli amici: "Ha 2 bimbi piccoli, aiutiamola"

