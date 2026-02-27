Giornata delle malattie rare Chiarelli | A Chieti cure di qualità come nel caso del bambino affetto da Sma
In occasione della Giornata nazionale delle malattie rare, prevista per sabato 28 febbraio, un rappresentante di Chieti ha affermato che nella città vengono fornite cure di qualità per i pazienti, come nel caso di un bambino affetto da Sma. La dichiarazione sottolinea l’impegno locale nel trattamento delle malattie rare e distingue tra chi ne parla e chi invece si occupa di curarle.
In occasione della Giornata nazionale delle malattie rare, in programma sabato 28 febbraio, arriva da Chieti un messaggio chiaro: “C’è chi ne parla e chi invece le tratta: noi a Chieti siamo questi ultimi”. A dirlo è Francesco Chiarelli, direttore della Clinica pediatrica e del Centro di. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
