Belmondo | Protocollo top secret e emozione unicavi racconto il dietro le quinte dell' ultimo tedoforo

Questa mattina, l’ex atleta di sci di fondo ha raccontato i momenti più intensi dell’ultimo tedoforo, svelando dettagli mai condivisi prima. Ricorda con emozione il giorno del 10 febbraio 2006, quando ha acceso il braciere allo stadio Olimpico di Torino, un momento che ancora gli resta nel cuore. Ha parlato di un protocollo top secret e di un’emozione unica che ha vissuto in quella occasione speciale.

La forza di quella luce è dirompente. Gli occhi del mondo addosso, la torcia tra le mani, il braciere che attende la scintilla. Una responsabilità pazzesca che la piemontese Stefania Belmondo, 10 medaglie olimpiche nel fondo, seconda italiana di sempre alle spalle di Arianna Fontana, ebbe in occasione della cerimonia inaugurale di Torino 2006. Ci aiuti a capire Stefania, cosa si prova in quei momenti? "Ricordo quel 10 febbraio come se fosse adesso. Ultima tedofora. Sai che tutto il mondo ti sta guardando e hai la percezione di aver ricevuto dal tuo Paese un enorme riconoscimento. Sì, è stata una doppia soddisfazione: farlo nella mia regione, davanti alla mia gente.

