Cinquant’anni di Caritas Bergamo | Grave marginalità e povertà in aumento

Celebrando i cinquant’anni di attività, la Caritas Bergamo evidenzia un aumento della marginalità e della povertà nella regione. L’analisi si focalizza sull’incremento di persone in condizioni di grave disagio, con particolare attenzione a giovani, donne e soggetti con disturbi psichici, sottolineando le sfide emergenti nel contesto sociale locale.

“Negli ultimi anni sono aumentate le persone che si trovano in condizioni di grave marginalità: fra loro ci sono soprattutto giovani, donne e soggetti con disturbi psichici. Ma è cresciuta anche la zona grigia, costituita dalle persone e dalle famiglie che a causa degli stipendi bassi faticano a pagare le bollette, l’affitto o il mutuo”. Così don Roberto Trussardi, direttore della Caritas Diocesana Bergamasca, traccia il punto sulle povertà nella provincia di Bergamo. Questa realtà, impegnata a offrire servizi nell’ambito delle fragilità sociali, festeggia il cinquantesimo di fondazione. Per celebrare questo anniversario verranno organizzati diversi appuntamenti, a cominciare da un evento in programma sabato 13 dicembre alle 9. Bergamonews.it

