Gemini facilita l’importazione di immagini e video

L'ultima versione di Gemini permette di importare facilmente immagini e video, offrendo nuove opzioni di integrazione con le applicazioni di gestione media su Android. L'aggiornamento rende più semplice trasferire contenuti multimediali tra diverse piattaforme e strumenti, migliorando l'efficienza nel lavoro con file di vario tipo. Questa modifica riguarda principalmente gli utenti che utilizzano dispositivi Android e applicazioni di gestione media.

l'aggiornamento di gemini introduce nuove possibilità di integrazione con le applicazioni di gestione media su android. questa evoluzione permette di condividere immagini multipli e video provenienti da app esterne tramite il menu di condivisione di android, semplificando l'importazione diretta di contenuti nell'interfaccia dell'app. con la versione 1.0.869192867 di gemini, viene ampliata la possibilità di importare contenuti provenienti da applicazioni esterne. ora è possibile inviare sia video sia gruppi di immagini contemporaneamente, avvalendosi del sistema di condivisione di android. previo aggiornamento, l'importazione da fonti esterne era possibile solo per singola immagine e i file video non potevano essere condivisi tramite il flusso esterno.