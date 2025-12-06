Giuli e Rogers Governo Usa firmano memorandum su importazione beni archeologici italiani immagini – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 05 dicembre 2025 Si è tenuta al Museo dell’Arte Salvata la cerimonia di firma del rinnovo del Memorandum of Understanding tra Italia e USA sulle limitazioni all’importazione di materiale archeologico, sottoscritto dal Ministro Alessandro Giuli e da Sarah Rogers dopo un incontro bilaterale al Ministero della Cultura, con l’esposizione di alcuni reperti recentemente recuperati dagli Stati Uniti grazie al lavoro dei Carabinieri del Comando Tutela Patrimonio Culturale. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online

