Gazebo informativo in piazza a Riposto per la Giornata mondiale delle malattie rare

In piazza a Riposto si tiene un gazebo informativo dedicato alla Giornata mondiale delle malattie rare. Il Comune di Riposto ha deciso di partecipare all’evento in programma domani, sabato 28 febbraio, organizzando questa postazione per sensibilizzare i cittadini sulla giornata. L’iniziativa coinvolge le autorità comunali e si svolge nel centro della città.

Il Comune di Riposto aderisce alla Giornata mondiale delle malattie rare in programma domani, sabato 28 febbraio. A partire dalle ore 10, in piazza San Pietro, sarà allestito un gazebo informativo promosso dall’Associazione Alessia Scuderi, realtà impegnata nel sostegno alla ricerca oncologica e. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Leggi anche: Policlinico "G.Rodolico-San Marco”, celebrata la settimana della Giornata mondiale delle malattie rare

Leggi anche: Giornata mondiale delle malattie rare, Sin rafforza impegno per patologie neurologiche

Sono raccolti link e contenuti legati all’argomento.

Temi più discussi: Carabinieri al Festival di Sanremo: gazebo informativo in piazza Colombo e militari in alta uniforme tra la gente; Gazebo del Sì di Forza Italia: incontro con i cittadini in Piazza Gian Battista Vico; Referendum sulla giustizia: Fdi Crema organizza un gazebo per spiegare le ragioni del Si; Fratelli d’Italia Novara: Gazebo informativo per affermare le ragioni del SÌ al referendum sulla separazione delle carriere in Magistratura.

Anche in città la Lega scende in piazza per il Sì al referendum costituzionale sulla giustiziaLa Lega sarà in piazza anche a Pescara per sensibilizzare e informare i cittadini sul referendum della giustizia in programma il 22 e 23 marzo. Appuntamento sabato 28 febbraio dalle 17 alle 19 in piaz ... ilpescara.it

Referendum Giustizia, Sabato la Lega in piazza a Pescara per il SìPescara. Referendum Giustizia, Sabato 28 Lega in piazza a Pescara per il Sì. Sabato 28 febbraio la Lega sarà in piazza Sacro Cuore, ... abruzzolive.it

Domenica 1 marzo ti aspettiamo a al gazebo della Lega, dalle 10:00 alle 12:00! Sarà un’occasione per: trovare materiale informativo sulla riforma della giustizia dialogo coni cittadini ascoltare idee, proposte e raccogliere le ist - facebook.com facebook