Game winner di Edwards e la battuta a Finch | Tu non vuoi che la passi

Anthony Edwards ha sbagliato un tiro da metà campo e il suo allenatore gli ha detto di passare la palla. Nella giocata successiva, lui ha invece tenuto il pallone e ha concluso l'azione con un tiro decisivo. Dopo il canestro, Finch ha commentato con una battuta, insinuando che Edwards non voglia far passare la palla.

Anthony Edwards missed a midrange shot and his coach told him to pass the ball. This is what he does the very next possession: pic.twitter.comIFjmAASEzb Nel confronto tra Minnesota Timberwolves e Los Angeles Clippers, Anthony Edwards ha deciso la partita con un canestro nell'ultimo possesso, sfruttando un momento di determinazione personale e una dinamica di dialogo con l'allenatore. Il momento ha evidenziato la gestione della pressione negli ultimi istanti e la coerenza tra ambizione individuale e guida tecnica. Durante la fase decisiva, Edwards aveva mancato un tiro dalla media distanza su indicazione del coach, che gli aveva chiesto di passare la palla.