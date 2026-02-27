Furghieri lancia il Prato | Si vedrà la nostra forza

Furghieri invita a scendere in campo con determinazione, sottolineando che la squadra deve affrontare ogni partita come se fosse una sfida importante. La strategia è quella di concentrarsi sull’impegno e sulla mentalità vincente, indipendentemente dall’avversario. La squadra si prepara a mettere in campo tutta la propria energia, consapevole che ogni incontro rappresenta un’occasione per dimostrare la propria forza.

"Contro il Cannara dobbiamo scendere in campo come se affrontassimo il Grosseto. Non importa se di fronte troveremo l’ultima in classifica. Bisogna avere massima concentrazione, ma sono sicuro che non sbaglieremo l’approccio". Parola di Gabriel Furghieri, l’estremo difensore di un Prato che anche grazie alle sue parate insegue l’obiettivo playoff. "L’umore in spogliatoio è molto buono, veniamo da una vittoria importante contro un avversario ostico e ben organizzato. Abbiamo giocato molto bene e nel finale ci siamo anche adattati quando la gara è diventata più maschia e ricca di contrasti - il commento del portiere classe 2006 - La penalizzazione in classifica? E’ stata una mezza mazzata, ma siamo convinti di essere sulla strada giusta. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Il gol di Polvani non basta: il Prato ko in casaPrato (4-3-1-2): Furghieri; Berizzi (dall’83’ Santarelli), Risaliti, Polvani, D’Orsi (dal 76’ Andreoli); Cesari, Greselin (dal 20’ Fiorini), Cela (dal 65 ... lanazione.it

Il Prato ribalta dal dischetto il Poggibonsi: la decidono Gioè e RossettiSi rivede Furghieri fra i pali al posto di Stomeo. Occasione dal primo minuto per Andreoli, mentre in attacco comincia la coppia formata da Rossetti e Gioè. Dopo appena un minuto, Poggibonsi in ... lanazione.it

