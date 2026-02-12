Questa sera alle 20:45 alla Cetilar Arena si gioca Pisa-Milan. I rossoneri di Allegri scendono in campo con la speranza di confermare la formazione che ha già dato buoni segnali nelle ultime uscite. Loftus-Cheek punta alla riconferma e cerca di dimostrare di essere in forma. I tifosi attendono una partita importante, con il Milan deciso a tornare alla vittoria.

Recuperato Christian Pulisic, dopo la borsite all'ileopsoas che lo ha frenato nelle ultime settimane, ma andrà inizialmente in panchina. È possibile, secondo la 'rosea', che la formazione cambi il meno possibile rispetto a quanto visto lo scorso 3 febbraio sul campo del Bologna perché ed Allegri quella prestazione era piaciuta molto. Ecco perché Ruben Loftus-Cheek, utilizzato di fatto come attaccante centrale del 3-5-2 di Allegri al 'Dall'Ara', spera di essere confermato anche domani sera contro i nerazzurri toscani allenati da Oscar Hiljemark. Al suo fianco, potrebbe avere nuovamente Christopher Nkunku. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Pisa-Milan, la probabile formazione rossonera: Loftus-Cheek spera nella conferma

Le recenti voci di mercato suggeriscono un possibile addio di Ruben Loftus-Cheek dal Milan, alimentate dal suo desiderio di trovare più spazio e mantenere vive le ambizioni con la Nazionale.

