figlia di gian piero galeazzi contro mara venier e marino bartoletti nemmeno un messaggio lui non lo amava

Susanna Galeazzi, figlia di Gian Piero Galeazzi, ha commentato i rapporti del padre con Mara Venier e Marino Bartoletti, affermando che

Susanna, la figlia di Gian Piero Galeazzi ha offerto un racconto intimo di suo padre, soffermandosi anche su alcuni rapporti difficili con i colleghi: su tutti, Marino Bartoletti e la delusione data da Mara Venier. La conduttrice di “Domenica in” aveva un legame affettuoso con il giornalista, ma non avrebbe mandato neanche un messaggio alla famiglia dopo la sua morte. Gian Piero Galeazzi, il racconto della figlia Cosa ha detto su Mara Venier Il rapporto con Marino Bartoletti Gian Piero Galeazzi, giornalista "showman" Gian Piero Galeazzi, il racconto della figlia Nel racconto intimo e potente di Susanna Galeazzi al Corriere della Sera emergono non solo i ricordi affettuosi del padre, ma anche ombre e delusioni legate al mondo della televisione. 🔗 Leggi su Virgilio.it

Leggi anche: “Mara Venier? Quando papà è morto non ci ha mandato nemmeno un messaggio. Lo rivedo ancora che alza le braccia al cielo e grida: ‘Andiamo a vincere!”: le parole di Susanna Galeazzi sul papà Gian Piero

