Mara Venier operata all’occhio | il messaggio dall’ospedale

Mara Venier ha condiviso sui social di essere stata sottoposta a un intervento chirurgico all’occhio. Nella foto pubblicata, si vede con un maglione blu, un’espressione stanca e un occhio bendato. La conduttrice ha voluto aggiornare i suoi fan sulla sua condizione, rassicurando sulla buona riuscita dell’intervento e sulla fase di recupero in corso.

Maglione blu, espressione stanca e un occhio bendato. Con una story sul suo profilo Instagram, Mara Venier ha comunicato ai suoi follower di essersi sottoposta a un nuovo intervento chirurgico all’occhio. «Finiamo l’anno così», dice la storica conduttrice della Rai tra un accenno di risata e uno sguardo affaticato sotto il bendaggio trasparente. Poi i tradizionali auguri per le festività: «Speriamo che sia davvero la fine di quest’anno». La presentatrice 75enne soffre da tempo di maculopatia, una malattia che intacca la parte centrale della retina e può portare a una progressiva perdita della visione centrale. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Mara Venier operata all’occhio: il messaggio dall’ospedale Leggi anche: Mara Venier operata all’occhio: come sta Leggi anche: Mara Venier operata all'occhio: "Finiamo l'anno così". Ecco come sta Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Mara Venier in ospedale, nuovo intervento all’occhio: “Finiamo l’anno così. Buon 2026 a tutti” - La conduttrice, che soffre di maculopatia, in un video sui social ringrazia il medico che ha eseguito l’intervento ... quotidiano.net

Mara Venier operata all'occhio destro, 6° intervento per la maculopatia in pochi mesi: "Finiamo l'anno così" - Mara Venier è stata nuovamente operata per maculopatia: la conduttrice ha salutato i fan con l'occhio bendato, da un letto d'ospedale ... virgilio.it

Mara Venier di nuovo ricoverata per problemi ad un occhio, "finiamo l'anno così" - Le ultime ore del 2025, la conduttrice di Domenica In le trascorrerà in convalescenza, dopo essersi sottoposta a un intervento all'occhio destro. ansa.it

La notizia è arrivata direttamente dai canali social di Mara Venier, volto amatissimo della televisione italiana e storica padrona di casa di Domenica In - facebook.com facebook

Mara Venier: «Il figlio perso con Arbore un grande dolore. Il provino per Tinto Brass La moglie mi chiese una cosa, rifiutai» x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.