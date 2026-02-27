festival di sanremo ditonellapiaga vince con tonypitoni la serata delle cover davanti a sayf e arisa pupo dargen e papa francesco brividi mannoia bravi per la vanoni morandi a sorpresa sul palco col figlio

Durante la serata delle cover al Festival di Sanremo 2026, Ditonellapiaga e TonyPitoni hanno trionfato con la interpretazione di

Ditonellapiaga con TonyPitony vince la serata delle cover di Sanremo 2026 con The Lady is a Tramp. Al secondo posto Sayf con “Hit the road Jack” e al terzo Arisa con “Quello che le donne non dicono”. Una serata bellissima con tantissima musica italiana ritrovata e tanti protagonisti. La classifica della serata cover 1) Ditonellapiaga con ToniPitony "The Lady is a Tramp" 2) Sayf con Alex Britti e Mario Biondi "Hit the Road Jack" 3) Arisa con Coro del Teatro Regio di Parma "Quello che le donne non dicono" 4) Bambole di Pezza con Cristina D’Avena "Occhi di gatto" 5) Tredici Pietro con Gianni Morandi, Galeffi, Fudasca & Band con "Vita" 6)... 🔗 Leggi su Feedpress.me

