Festival di Sanremo 2026 | tutti i look della serata delle cover e i nostri voti

Durante la serata delle cover al Festival di Sanremo 2026, 30 artisti in gara si sono esibiti accompagnati dai rispettivi ospiti, tra cui Laura Pausini e Bianca Balti. La modella torna sul palco con grande attenzione al look, mentre i partecipanti sono stati valutati anche per le scelte di stile. La manifestazione si è svolta come previsto, con momenti di spettacolo e attese per le prossime serate.

I 30 big in gara, i loro altrettanti ospiti, la certezza di Laura Pausini e l'atteso ritorno di Bianca Balti, che in quanto a stile non deve rendere conto a nessuno. Che ne dite, c'è materiale da commentare sul palco dell'Ariston? Facciamolo assieme +++dropcap Quarta - e penultima - serata del Festival di Sanremo 2026. Come da tradizione la serata del venerdì è quella, apprezzatissima, delle cover: i 30 big in gara si esibiscono con ospiti speciali nell'esecuzione di brani celeberrimi che hanno fatto la storia della musica italiana e internazionale. I loro trenta outfit si raddoppiano (per lo meno), dunque, per la nostra gioia: tanti look da ammirare, tanti look da criticare.