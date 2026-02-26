Festival di Sanremo 2026 | tutti i look della terza serata e i nostri voti

Alla terza serata del Festival di Sanremo 2026 si osservano look sempre più curati e ricercati tra gli artisti in gara. Le scelte di stile si fanno notare per dettagli innovativi e abbinamenti audaci, catturando l’attenzione del pubblico in sala e da casa. La scena musicale si arricchisce di un tocco di eleganza, mentre i partecipanti sfoggiano outfit che riflettono personalità e tendenze del momento.

Al giro di boa del Festival, si alza l'asticella del glamour. Sarà forse che gli artisti in gara, i presentatori e gli ospiti avvertono la presenza sul palco dell'Ariston di una super top come Irina Shayk, sentendosi in dovere di non sfigurare al cospetto della regina delle passerelle? +++dropcap Il Festival di Sanremo 2026 giunge alla terza serata e il livello decisamente si alza. Non parliamo tanto di quello delle canzoni - anche perché sono sempre quelle - e nemmeno di quello dello show televisivo, quanto del glamour avvistato sul palco dell'Ariston. D'altra parte, se in riviera arriva una dea delle passerelle, una top tra le top come Irina Shayk, ad affiancare per la serata i presentatori Carlo Conti e Laura Pausini, va da se che sulle assi di quel palco il lo stile si impenni clamorosamente. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

