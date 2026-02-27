Festival di Sanremo 2026 gli ascolti della terza serata | 9.543000 spettatori e 60,6% di share

Durante la terza serata del Festival di Sanremo 2026, sono stati registrati 9.543.000 spettatori con uno share del 60,6%. La prima serata aveva avuto un calo di ascolti, mentre la seconda ha raggiunto il 59,5% di share con circa 9 milioni di persone collegate. Questi sono i dati ufficiali forniti sulla terza puntata della manifestazione.

Festival di Sanremo 2026, gli ascolti della terza serata: dopo una prima serata in calo, e una seconda serata che ha registrato invece il 59,5% di share con 9 milioni di spettatori questi i dati della terza messa in onda della kermesse: 9.543.000 spettatori e 60,6% di share. È la terza serata migliore dal 1990. Dopo la prima puntata del Festival di Sanremo 2026, andata in onda martedì 24 febbraio 2026 con 9 milioni e 600mila telespettatori e uno share del 58%, la seconda serata dello spettacolo canoro in onda mercoledì 25 febbraio raggiunge una media di 9 milioni 53mila telespettatori pari al 59.5% di share; un risultato che si alza di poco, rispetto alla prima serata, ma che comunque sembra non migliorare rispetto agli anni precedenti. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

