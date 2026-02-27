Ferentino il Consiglio istituisce la figura del Garante Comunale delle persone con disabilità

Nel consiglio comunale di Ferentino si è deciso di istituire la figura del Garante Comunale delle persone con disabilità, diventando uno dei primi comuni del Lazio a farlo. La proposta è arrivata dal consigliere Maurizio Berretta, presidente della commissione competente, e la decisione è stata presa dopo una discussione approfondita tra i membri dell’assemblea civica. La delibera è stata approvata durante la seduta di ieri.

