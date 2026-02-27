Fedez incassa e guadagna come tutti gli altri cantanti di Sanremo messi insieme Corsa ad aprire nuove società prima del Festival Ecco la classifica degli affari su quel palco

Al Festival di Sanremo, Fedez ha accumulato guadagni pari a quelli di tutti gli altri cantanti messi insieme. Prima dell’inizio della manifestazione, ha aperto diverse società per massimizzare i profitti. La sua presenza sul palco si accompagna a un’attenzione particolare anche sul fronte economico, con una classifica degli affari legati alle iniziative imprenditoriali legate all’evento.

C’è una gara che al Festival di Sanremo Fedez ha già vinto prima ancora di cantare: è quella del business. Guardando gli ultimi bilanci delle società possedute dai concorrenti di Sanremo, infatti, Federico Lucia (il vero nome del rapper) vale come tutti gli altri concorrenti sommati insieme. Fedez, infatti, fattura 10,18 milioni di euro mentre tutti gli altri insieme arrivano a 8,357 milioni di euro. Fedez ha portato a casa un utile di 1,135 milioni di euro, e tutti gli altri insieme hanno fatto poco di più: 1,192 milioni di euro. Il Festival di Sanremo resta importante per mettere le ali agli affari dei cantanti. Così tre di loro hanno aperto una società musicale nuova quando sono stati certi di partecipare alla competizione canora. 🔗 Leggi su Open.online

Festival di Sanremo 2026: come vestiranno i cantanti? Abbiamo intervistato tutti gli stylist degli artisti in gara: ecco cosa ci hanno rivelatoPer restare aggiornato sui reali, le celebrity, gli show e tutte le novità dal mondo Vanity Fair, iscrivetevi alle nostre newsletter.

Festival di Sanremo 2026: come vestiranno i cantanti? Abbiamo intervistato tutti gli stylist degli artisti in gara: ecco tutte le anteprime in esclusivaPer restare aggiornato sui reali, le celebrity, gli show e tutte le novità dal mondo Vanity Fair, iscrivetevi alle nostre newsletter.

Festival di Sanremo 2026: i big e le novità in arrivo - Domenica In 18/01/2026

La pagina raccoglie aggiornamenti e contenuti provenienti dal web.

Temi più discussi: Quanto guadagna Fedez? Il patrimonio del rapper milanese; Cachet o rimborsi? I compensi a Sanremo 2026 di conduttori, ospiti e cantanti (e quanto incassa la Rai); Quanto guadagna Carlo Conti a Sanremo 2026: i cachet a confronto. Bonolis e Panariello da record; Cachet di Laura Pausini per Sanremo 2026: ecco quanto guadagna per il Festival.

Fedez incassa e guadagna come tutti gli altri cantanti di Sanremo messi insieme. Corsa ad aprire nuove società prima del Festival. Ecco la classifica degli affari su quel palcoAlle spalle del rapper si piazza per fatturato Tommaso Paradiso. Ma nella classifica dei guadagni dietro Fedez ci sono Nayt ed Ermal Meta ... open.online

Quanto guadagna Fedez? Il patrimonio del rapper milaneseIl patrimonio e lo stipendio di Fedez, in gara anche a Sanremo 2026: ecco i guadagni, tra cachet e società, del cantante che nel 2020 si dichiarò nullatenente ... msn.com

Fosse stato "pappone", #DeLaurentiis avrebbe incassato vagonate di milioni nel primo post scudetto. Ma ha rischiato pur di non rinunciare a guardarsi allo specchio. La #Juventus voleva essere il #Napoli, il Napoli glielo ha impedito. Vincenzo Barretta - facebook.com facebook