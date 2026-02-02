Aveta | Sanità confronto con i medici sulle emergenze in Campania

Questa mattina in Consiglio Regionale il consigliere Aveta ha incontrato i medici del sindacato SMI. Il confronto si è concentrato sulle emergenze della sanità in Campania, dove le criticità sono ormai evidenti e non possono più aspettare. I medici hanno descritto le difficoltà quotidiane e chiesto interventi immediati per migliorare le strutture e i servizi.

Tempo di lettura: < 1 minuto "Ho incontrato in Consiglio Regionale i medici del sindacato SMI. Un confronto diretto su una sanità che, nella nostra regione, presenta criticità non più rinviabili. In Campania e nel Casertano la carenza di medici è evidente, le liste d'attesa e le prescrizioni specialistiche dematerializzate restano questioni aperte, e troppi pronto soccorso sono chiusi o fortemente ridimensionati. Un quadro che richiede interventi strutturali". È quanto ha dichiarato il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle Raffaele Aveta. " Abbiamo affrontato anche il tema delle aree interne e montane e del punto nascita di Piedimonte Matese: tutelare quel presidio, a partire dalla rianimazione neonatale, significa salvaguardare il diritto alla salute di chi vive lontano dai grandi centri.

