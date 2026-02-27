FC 26 Obiettivo Deši? Fantasy FC | La Torre del Montenegro è gratis!

EA ha presentato una nuova sfida per i giocatori di Fantasy FC, offrendo la possibilità di ottenere gratuitamente il centravanti chiamato Deši, noto come la “Torre” del Montenegro. La promozione si rivolge a chi desidera rafforzare la propria squadra senza spendere crediti. La campagna è attiva ora e permette di ottenere il giocatore senza costi aggiuntivi.

Se state cercando un centravanti fisico che non vi costi un credito, EA ha appena lanciato la sfida perfetta. Medina Deši? entra nella promo Fantasy FC con una carta da 87 OVR che punta tutto sulla potenza e sulla finalizzazione. Trattandosi di un oggetto dinamico, il suo valore potrebbe crescere ancora in base alle prestazioni del Werder Brema! La Carta: Un ariete dinamico. OVR: 87. Ruolo: ST (ATT). PiedeSkill: 4? Piede Debole 4? Mosse Abilità.. Statistiche chiave: Un clamoroso 90 di Tiro unito a un 87 di Fisico. Con un'altezza di 177cm e il tipo di corsa Lengthy (prolungata), è la classica punta difficile da arginare una volta lanciata.. Potenziale Upgrade: Seguite con attenzione le prossime 4 partite del Werder Brema in Frauen-Bundesliga per i possibili boost!.