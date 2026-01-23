Sclerosi multipla | un vecchio farmaco può frenarla

Una molecola già utilizzata in passato per disturbi del sonno e della veglia si rivela promettente anche nella gestione della sclerosi multipla progressiva. Studi preliminari suggeriscono che questa sostanza possa proteggere i neuroni e favorire la riparazione della mielina, aprendo nuove prospettive terapeutiche. Questa scoperta evidenzia come farmaci consolidati possano offrire opportunità di trattamento innovative per patologie complesse come la sclerosi multipla.

Una molecola già studiata in passato per i disturbi del sonno e della veglia mostra, per la prima volta, la capacità di proteggere i neuroni e di favorire la riparazione della mielina nei modelli sperimentali di sclerosi multipla progressiva. È bavisant, antagonista del recettore istaminico H3, al centro di uno studio pubblicato oggi su Science Translational Medicine e coordinato dall’ Università Vita-Salute San Raffaele e dall’ IRCCS Ospedale San Raffaele di Milano. Il lavoro identifica un candidato terapeutico in grado di agire su due dei meccanismi più devastanti della malattia: la neurodegenerazione e il fallimento dei processi di rimielinizzazione, che caratterizzano la forma progressiva della sclerosi multipla, oggi priva di terapie risolutive. 🔗 Leggi su Panorama.it

Farmaco sclerosi multipla, Bavisant proteggerebbe i neuroni e riparerebbe la mielina: speranza grazie all'AI

Come un test in una galleria del vento, così è stato scovato un farmaco per il trattamento della sclerosi multipla progressiva

