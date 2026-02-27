FantaSanremo serata cover | i bonus e i malus in diretta dei 30 partecipanti e dei loro ospiti

Durante la quarta serata del Festival di Sanremo 2026, i 30 partecipanti e i loro ospiti hanno eseguito le cover delle canzoni italiane e internazionali. In diretta, sono stati assegnati bonus e malus ai vari artisti in base alle loro performance, creando un clima di attesa e suspense tra il pubblico e i presenti in sala. La serata ha portato sul palco un mix di interpretazioni e sorprese.

Quarta serata del Festival di Sanremo 2026 che come ogni anno propone il momento forse più atteso di tutti, la serata cover. I 30 artisti in gara sono pronti a strabiliare il pubblico dell'Ariston con un repertorio vastissimo, con alcuni brani che hanno fatto la storia della musica italiana e internazionale. Serata cover vuol dire soprattutto ospiti, che potranno aiutare i nostri Big a guadagnare qualche punticino in più per il FantaSanremo, che a due sere dalla fine vede (per ora) saldamente al comando il duo esplosivo formato da LDA & Aka 7even. Grande attesa per Tony Pitony, l'artista più in hype del momento, reso celebre dalla sua maschera in stile Elvis e i suoi testi dissacranti e molto amati dai giovani.