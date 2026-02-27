FantaSanremo la quarta serata in diretta | i bonus e i malus assegnati

Nella quarta serata di FantaSanremo, in diretta dall'Ariston, si sono svolti duetti e cover, attirando l’attenzione dei partecipanti e degli spettatori. Durante l’evento, sono stati assegnati bonus e malus ai concorrenti in base alle loro prestazioni e alle scelte effettuate. La serata ha visto protagonisti diversi artisti impegnati in esibizioni dal vivo, con i giudizi che hanno influenzato il punteggio finale dei team.

(Adnkronos) – E' il momento di una delle serate più attese al FantaSanremo: all'Ariston arrivano duetti e cover. I fantagiocatori oggi hanno avuto la possibilità di modificare la propria formazione, sostituendo titolari e riserve tra loro e scegliendo un nuovo capitano. Ora è il momento di accumulare bonus e malus, facendo attenzione a quelli validi solo per la serata di oggi, venerdì 27 febbraio. Anche domani, dalle 8 alle 20, ci sarà nuovamente la possibilità di modificare la propria squadra tramite l'app del FantaSanremo. —[email protected] (Web Info) . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

FantaSanremo, la terza serata in diretta: i bonus e i malus assegnati(Adnkronos) – I fantagiocatori sono pronti a conquistare nuovi punti nella terza serata del festival, oggi giovedì 26 febbraio, durante la quale si...

FantaSanremo, la seconda serata in diretta: i bonus e i malus assegnati(Adnkronos) – Seconda serata del festival della canzone italiana e i giocatori del FantaSanremo sono pronti a tifare per i cantanti delle loro...

La pagina raccoglie aggiornamenti e contenuti provenienti dal web.

Temi più discussi: Scaletta e programma della serata delle cover a Sanremo: gli ospiti e i duetti; FantaSanremo, dopo due serate pronostici ribaltati: come sta andando; Guida tattica al Fantasanremo 2026: regolamento, bonus e strategie per creare la squadra perfetta; Fantasanremo 2026, chiuse le iscrizioni: il regolamento.

FantaSanremo, serata cover: i bonus e i malus (in diretta) dei 30 partecipanti e dei loro ospitiQuarta serata del Festival di Sanremo 2026 che come ogni anno propone il momento forse più atteso di tutti, la serata cover. I 30 artisti in gara sono pronti a strabiliare il ... ilmessaggero.it

Classifica FantaSanremo aggiornata dopo la seconda serata: leader, bonus e punteggiDopo la seconda serata del Festival la graduatoria del FantaSanremo mostra conferme e sorprese: una metà dei concorrenti si è già esibita e i bonus extra fanno la differenza ... notizie.it

Postazione RadioHitalia Balconcino …arriva la quarta serata …Viva Sanremo !!#radiohitalia.#sanremo2026 - facebook.com facebook