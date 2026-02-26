FantaSanremo la terza serata in diretta | i bonus e i malus assegnati

Stasera si svolge la terza serata di FantaSanremo, con i partecipanti impegnati a ottenere nuovi punti. I fantagiocatori sono al lavoro per assegnare bonus e malus in base alle performance dei 15 Big in gara. La serata si svolge in diretta, con gli utenti che monitorano attentamente ogni esibizione. La sfida tra i giocatori prosegue senza sosta.

(Adnkronos) – I fantagiocatori sono pronti a conquistare nuovi punti nella terza serata del festival, oggi giovedì 26 febbraio, durante la quale si esibiscono 15 dei 30 Big in gara. Sul palco stasera Arisa, Eddie Brock, Francesco Renga, Leo Gassmann, Luché, Malika Ayane, Mara Sattei, Maria Antonietta e Colombre, Michele Bravi, Raf, Sayf, Sal Da Vinci, Samurai Jay, Serena Brancale, Tredici Pietro. Svelati anche i bonus e i malus specifici per questa sera. —[email protected] (Web Info) . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

FantaSanremo, la seconda serata in diretta: i bonus e i malus assegnati(Adnkronos) – Seconda serata del festival della canzone italiana e i giocatori del FantaSanremo sono pronti a tifare per i cantanti delle loro...

FantaSanremo 2026 – Terza Serata: i punteggi in diretta, bonus e malus!Bonus e Malus in tempo reale: segui il live per scoprire chi sta dominando la classifica della terza serata del Festival di Sanremo 2026.

Temi più discussi: Punti FantaSanremo 2026, la lista completa dei bonus e malus; Festival di Sanremo 2026, la scaletta della terza serata; Sanremo 2026: la scaletta della terza serata, stasera torna il genovese Sayf; Fantansanremo, perché non si può cambiare la formazione? Le regole e la classifica dopo la prima serata.

FantaSanremo, terza serata: bonus e malus (in diretta) dei quindici cantanti di oggiManca poco alla terza serata del Festival, e ancora una volta milioni di persone seguiranno la kermesse non solo per le prestazioni canore ma anche per i bonus del FantaSanremo, che comincia ... quotidianodipuglia.it

FantaSanremo 2026: i punteggi ufficiali dopo la seconda serataLa classifica provvisoria dei primi 15 Big in gara: pioggia di bonus per LDA & Aka 7even che si confermano protagonisti assoluti del FantaSanremo 2026 ... 105.net

FantaSanremo, i bonus e i malus della terza serata x.com

Festival terza serata ecco la scaletta ufficiale … attenzione a Sal Da Vinci , Serena Brancale e Sayf..la gara continua !!#radiohitaliaFestival di SanremoLaura PausiniCasa SanremoFantaSanremoRai1 facebook