Cesc Fabregas ha commentato recentemente le prestazioni della Juventus, sottolineando una svolta importante con l’arrivo di Spalletti. Ha evidenziato come la squadra sia riuscita a dominare partite contro l’Inter e il Galatasaray nonostante fosse in inferiorità numerica. Le sue parole mostrano entusiasmo nei confronti delle recenti prestazioni bianconere, in particolare per le performance di squadra in situazioni di svantaggio.

Materazzi alla Juve? No, non è Marco, ma il nipote Gianfilippo. Tutti i dettagli della clamorosa operazione Carnesecchi Juve, il portiere sarà bianconero? Le ultimissime sul futuro dell’estremo difensore dell’Atalanta Casemiro Juve, i bianconeri pensano al centrocampista brasiliano: la concorrenza da battere per prendere il calciatore a parametro zero in estate Kostov Juve: nome nuovo per il centrocampo bianconero, ma c’è la concorrenza di due rivali. Tutti i dettagli Montero all’Al Ittifaq, c’è anche l’annuncio ufficiale del club. Tutti i dettagli sulla nuova esperienza dell’ex tecnico della Juve Juventus Next Gen, stangata per Leonardo Cerri: squalifica di tre giornate dopo il rosso contro il Campobasso. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Fabregas pazzo della Juve: «Svolta tremenda con Spalletti, in dieci ha dominato Inter e Galatasaray»

Sabatini pazzo di Spalletti: «La Juve ha preso un allenatore da Scudetto. Legge e vive il calcio con genialità». Messaggio importante al tecnico bianconero!di Redazione JuventusNews24Sabatini, ex dirigente della Roma, ha speso nuove parole al miele nei confronti di Luciano Spalletti.

Attacco frontale dopo Juve-Galatasaray: “Spalletti ha giocato in 9”Il nostro Giorgio Musso ha rifilato un bel 4 a Pinheiro, l’arbitro portoghese di Juve-Galatasaray.

Sono disponibili contenuti utili per approfondire la notizia.

Temi più discussi: Fabregas gongola dopo la vittoria dello Stadium: La Juve è il Real Madrid d'Italia, partita top!; Caressa pazzo di Fabregas: Segnerà una parte di tempo del calcio, un grandissimo perché…; Milan-Como, Giudice Sportivo: un turno di stop per Allegri. Nico Paz squalificato contro la Juventus; Grandi imprese per conquistare obiettivi minimi: la Juventus di Spalletti è come quella di Motta e Tudor. Anzi, non è più la Juventus.

La gioia di Fabregas dopo il colpaccio contro la Juve:Vinto contro una squadra fortissima, prestazione top dei ragazziIl tecnico spagnolo:Il nostro portiere ha fatto solo una parata, questo fa capire che razza di prestazione abbiamo fatto. E sulla Champions non rispondo: stare calmi e pensare gara dopo gara ... ciaocomo.it

Serie A: la Juve in tilt, il Como passa allo Stadium e sogna la ChampionsDopo i tonfi a Milano contro l'Inter e in Champions contro il Galatasaray a Istanbul, Spalletti cade anche all'Allianz Stadium. Sotto la Mole passa il Como per 0-2, Fabregas riaggiorna le statistiche: ... ansa.it

Fabregas: “La scelta su Diao e quando torna Baturina! Vojvoda, Paz, Jesus, Addai, Caqueret e l’attacco…” Le parole del tecnico https://shorturl.at/dhnkl - facebook.com facebook

FABREGAS- Le indicazioni in , , Il discorso al fischio finale La coi tifosi del settore ospiti @DavideBernardi6 BordoCam #JuveComo è disponibile ora su #DAZN! #Fabregas x.com