Fabregas | Gol di Baturina clamoroso Champions? Un risultato come quello di oggi dice una cosa

Cesc Fabregas ha commentato il pareggio del Como contro il Bologna, sottolineando il gol di Baturina come un risultato significativo. Le sue parole, trasmesse da Dazn, offrono un’analisi obiettiva dell’incontro, evidenziando come una prestazione come quella di oggi possa influenzare le prospettive in Champions League. Un commento che invita a riflettere sull’importanza di ogni punto conquistato nel torneo.

Fabregas ai microfoni di Dazn ha analizzato il pareggio del suo Como contro il Bologna. Le parole del tecnico dei lariani nel post partita. Nel post partita di Como Bologna, terminata con il risultato di 1-1, Cesc Fabregas ha parlato ai microfoni di Dazn. PARTITA – « Ogni match è sicuramente differente. Ci impegniamo a capire come giocare, ma poi c’è un avversario che ti può far cambiare la strategia. Un risultato come quello di oggi può essere stimolante e creare un ambiente ancora maggiormente speciale ». BATURINA – « Aveva bisogno di abituarsi al calcio italiano. Tutti ne parlano bene, ma ha la necessità di tempo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Fabregas: «Gol di Baturina clamoroso. Champions? Un risultato come quello di oggi dice una cosa» Leggi anche: Como-Bologna 1-1. Come si dice tiro a giro in indonesiano? Penembakan bulat. Baturina se lo inventa e salva Fabregas Leggi anche: Esiste una persona più incoerente di Fedez? Ecco cosa diceva e cosa dice oggi: rimarrete senza parole! La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Como, Fabregas: "Baturina gol clamoroso, aveva bisogno di adattarsi all'Italia" - Il tecnico del Como Cesc Fabregas ha parlato a Sky Sport dopo il pareggio odierno per 1- tuttomercatoweb.com

Fabregas: “Mancata maturità. Baturina, gol da grande”. Italiano: “A Cesc ho detto di stare calmo” - Il croato ha battuto Ravaglia con un destro a giro sotto l’incrocio e ha risposto alla rete ad inizio ripresa di Cam ... comozero.it

Le pagelle di Como-Bologna 1-1: Baturina provvidenziale, Cambiaghi croce e delizia, Douvikas non gira - Nico Paz sfortunato, Jesus Rodriguez imprendibile, male Douvikas. eurosport.it

#Como-#Bologna 1-1. Come si dice tiro a giro in indonesiano Penembakan bulat. #Baturina se lo inventa e salva #Fabregas Povero #Italiano, stava dominando. Poi #Cambiaghi è caduto come un pollo nella trappola di Van Der Brempt e si è fatto espellere. - facebook.com facebook

BOLOGNA RAGGIUNTO NEL FINALE: 1-1 A COMO Non riesce più a vincere la squadra di Italiano che era andata avanti grazie alla rete di Cambiaghi, espulso successivamente. Nel finale pareggio di Baturina per la squadra di Fabregas #Corrieredellosp x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.