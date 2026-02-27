Festival ipotesi Elisa direttrice artistica | la risposta della cantante

Durante il Festival di Sanremo, il nome di Elisa Toffoli è stato spesso pronunciato come possibile futura direttrice artistica. Le richieste sono arrivate sia dalle Bambole di Pezza che da Arisa, entrambe pubblicamente hanno espresso il desiderio di vederla in quel ruolo. La cantante non ha ancora confermato, ma la sua figura è al centro del dibattito tra gli addetti ai lavori.

Tutti gridano il suo nome. Elisa Toffoli, direttore artistico del Festival di Sanremo. Lo hanno chiesto a gran voce sia le Bambole di Pezza, che Arisa. "Senza nulla togliere a nessuno – spiega Arisa - anche a me stessa, che non saprei farlo, ma lei è una bravissima musicista, lei è la musica. Io dico sempre quando sarò dove ci sarà Elisa, sarò arrivata". Pronta la risposta della cantautrice. "Sarebbe una difficoltà mostruosa – spiega la cantante - sotto tantissimi punti di vista. Forse Sanremo è uno dei compiti più difficili della vita, molto difficile, devi cambiare numero di telefono". Per la cantante, che su quel palco ha debuttato e vinto nel 2001 con Luce sarebbe "una grande pressione e responsabilità".