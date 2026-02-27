Elettra Lamborghini scacco matto ai festini di Sanremo | Stasera vi frego…

Elettra Lamborghini ha deciso di interrompere le serate di festa durante il Festival di Sanremo, lasciando intendere di aver cambiato approccio. Dopo settimane di discussioni sul rumore e sui festini notturni, la cantante ha annunciato una svolta nella sua condotta. La sua scelta segna un nuovo passo nel suo rapporto con le serate sanremesi, generando attenzione tra il pubblico e gli addetti ai lavori.

Nuovo capitolo della saga notturna firmata Elettra Lamborghini. Dopo giorni di lamentele per il rumore dei festini sanremesi, la cantante in gara al Festival ha deciso di cambiare strategia. «Stasera vi frego. sto andando a Montecarlo a dormire. Tiè», ha scritto su Instagram, annunciando la fuga oltreconfine per salvare il sonno. Una scelta ironica, ma anche molto concreta, per chi da giorni denuncia l’impossibilità di riposare a causa della musica ad alto volume proveniente dai locali vicini agli hotel degli artisti. La polemica dei “festini bilaterali”. Il tema del chiasso notturno è diventato un vero e proprio tormentone. Elettra ne aveva già parlato dal palco dell’Ariston, scherzando con Carlo Conti e Laura Pausini: «Se non smettono coi festini bilaterali scendo giù col megafono», aveva detto tra gli applausi del pubblico. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

