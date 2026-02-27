Elettra Lamborghini l’incubo dei festini non finisce | scappa a Montecarlo per dormire ma la musica la sveglia anche lì – Il video

Elettra Lamborghini ha deciso di allontanarsi temporaneamente da Sanremo, trasferendosi a Montecarlo per trovare un po’ di tranquillità. Tuttavia, anche in questa località, il suo riposo viene interrotto dalla musica proveniente dai festini vicini. La cantante si trova a gestire nuovamente questa situazione, che sembra continuare a influire sulla sua routine quotidiana.

Anche lontano da Sanremo, a Elettra Lamborghini non è concesso un sonno sereno. La cantante sta facendo parlare di sé in questi giorni scorsi per aver denunciato il disturbo dei festini durante il festival. Sperando in un po’ di pace, oggi ha deciso di spostarsi a Montecarlo. «Stasera vi frego. sto andando a Montecarlo a dormire. Tiè», aveva annunciato nel pomeriggio sui social. Ma anche qui, la tranquillità è durata poche ore. Elettra Lamborghini ha, infatti, aggiornato i follower con un nuovo video da Montecarlo. «Non potete capire. mi sono messa a letto con il mio maschione e c’è un focolaio anche a Montecarlo, ma come si permettono???», afferma la cantante. 🔗 Leggi su Open.online

Elettra Lamborghini, scacco matto ai festini di Sanremo: “Vado a dormire a Montecarlo, tiè”(Adnkronos) – Nuovo capitolo della saga Elettra Lamborghini contro i "festini bilaterali" nelle notti di Sanremo.

