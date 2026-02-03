Nelle vetrine di 59 negozi del centro di Milano sono già in mostra le mascotte olimpiche e i poster delle Olimpiadi. Quarantasei mascotte, da Monaco 1972 a Milano-Cortina 2026, si alternano tra le vetrine, insieme a 55 poster storici, dall’edizione di Parigi 1896 fino a quella di Parigi 2024. L’esposizione resterà visibile tutto il periodo dei Giochi invernali, invitando i passanti a rivivere le diverse edizioni olimpiche attraverso immagini e simboli.

Quarantasei mascotte olimpiche, da Monaco 1972 a Milano-Cortina 2026 e 55 poster olimpici (da Parigi 1896 a Parigi 2024) saranno esposte nelle vetrine di 59 negozi del centro cittadino per tutto il periodo dei Giochi invernali ospitati in Italia. È l’iniziativa promossa dall’ Associazione Internazionale della Stampa Sportiva, della quale è presidente il vigevanese Gianni Merlo, giornalista che ha seguito 26 edizioni dei Giochi (13 estive e 13 invernali), in collaborazione con Comune, Distretto Urbano del commercio “La Dimora Sforzesca“ e il Pool Vigevano Sport. Le opere esposte, che fanno parte della collezione privata Merlo, raccontano l’evoluzione dell’arte grafica delle Olimpiadi e la trasformazione che nel tempo ha subìto il linguaggio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Mascotte e poster olimpici in mostra nei negozi del centro

I manifesti olimpici e le mascotte in mostra nei negozi del centro di Vigevano

