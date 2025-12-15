Diletta Leotta i primi look super glamour con il pancione

Diletta Leotta si mostra in anteprima con i primi look glamour mentre si prepara ad accogliere il suo primo bambino. L’atmosfera natalizia si arricchisce di emozioni e attesa, mentre la giornalista condivide momenti di gioia e stile durante questa speciale fase della sua vita. Un Natale che si preannuncia ancora più magico per lei e i suoi fan.

Da qualche giorno a questa parte si parla solo di lei: “Questo Natale non potevamo desiderare regalo più bello. Aria sta per diventare una sorella maggiore, e i nostri cuori sono pronti ad amare il doppio” con queste parole, a corredo di un dolcissimo scatto di famiglia, Diletta Leotta ha annunciato su Instagram di aspettare il suo secondo figlio da Loris Karius. Con l’accogliente salotto decorato a tema natalizio sullo sfondo, sul divano di casa sua, stretta tra l’amato marito, la piccola Aria e Lillo, il loro volpino, la conduttrice ha effettivamente una luce diversa. Quel che si dice una bella sorpresa, insomma: del resto, nel vederla sempre in perfetta forma, calata nei suoi panni iper sensuali a Fuoriclasse, nessuno avrebbe mai sospettato che potesse arrivare da un momento all’altro una notizia simile. Dilei.it

