Zhegrova Juve confermata la scelta di Spalletti | chance dal primo minuto per il kosovaro agirà in quella posizione La decisione

L'arrivo di Zhegrova alla Juventus si sblocca con la conferma di Spalletti: il kosovaro avrà finalmente l'opportunità di partire titolare, posizionandosi sulla fascia. Dopo le anticipazioni, la decisione ufficiale della Redazione JuventusNews24 sancisce il debutto dall'inizio, puntando sulla sua freschezza e qualità per dare una svolta alla manovra offensiva dei bianconeri.

Zhegrova Juve, l’attesa è finita: il kosovaro debutta dal primo minuto, il tecnico lo aveva annunciato e ora si aspetta la svolta sulla fascia. È arrivato il momento della verità per Edon Zhegrova. Dopo settimane di apprendistato, spezzoni finali e giocate che hanno acceso la fantasia dei tifosi solo a corrente alternata, il numero 11 bianconero fa il suo esordio assoluto dal primo minuto con la maglia della Juventus. Le formazioni ufficiali della sfida di Champions League contro il Pafos hanno certificato quella che, fino a poche ore fa, sembrava solo una forte suggestione tattica, trasformandola in realtà: stasera si gioca in undici, e uno di questi è lui. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com