Del Piero | Sono molto deluso dall’Inter vista con il Bodo

Del Piero ha commentato la sconfitta dell’Inter contro il BodoGlimt durante un’intervista a CBS Sports Golazo, manifestando grande delusione per la prestazione della squadra. Ha analizzato in modo lucido quanto accaduto sul campo, evidenziando le sue impressioni sulla partita. La discussione sulla prestazione dei nerazzurri continua a essere al centro del dibattito sportivo.

Del Piero. La sconfitta dell’Inter contro il BodoGlimt continua ad alimentare dibattito. Dai microfoni di CBS Sports Golazo, Alessandro Del Piero ha espresso tutta la sua amarezza per la prestazione dei nerazzurri, analizzando con lucidità quanto visto in campo. “Sono molto deluso“, ha esordito l’ex capitano della Juventus. “Guardando la prima partita, Chivu aveva cambiato molti giocatori. Stavolta, invece, la squadra è sembrata senza energia, senza uno sforzo speciale“. Secondo Del Piero, al di là delle scelte tecniche, ciò che è mancato è stato l’atteggiamento: “Per vincere una gara così bisogna dare qualcosa in più del solito, e non l’ho visto“. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

