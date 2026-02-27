Del Piero emozionato dalla Juve | Ha fatto una prova alta sotto tutti i profili Con la Roma può essere decisiva Spalletti? Penso questo

Del Piero ha commentato la recente partita della Juventus, sottolineando come la squadra abbia mostrato una prestazione solida e convincente. Ha evidenziato la crescita del gruppo e l’importanza di affrontare con determinazione le prossime sfide. Il commento si è concentrato sul rendimento complessivo e sulle potenzialità future della formazione, lasciando intendere che l’approccio adottato può fare la differenza nelle partite decisive.

