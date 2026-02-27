Dardust, nome d’arte di Dario Faini, parteciperà nuovamente al Festival di Sanremo nel 2026. Durante l’evento, presenterà la canzone “Stella Stellina” e si esibirà in un duetto con Ermal Meta. La sua carriera musicale è iniziata negli studi di registrazione, e il suo nome artistico deriva dall’origine del suo pseudonimo. La partecipazione si svolgerà nella città di Sanremo il 27 febbraio 2026.

Ascoli, 27 febbraio 2026 - L’ascolano Dario Faini, in arte Dardust, sarà ancora una volta protagonista al Festival di Sanremo. Un ritorno che non sorprende, ma che conferma il ruolo centrale del pianista, compositore e producer marchigiano nella musica italiana degli ultimi vent’anni. Alla 76ª edizione della kermesse, in programma dal 24 al 28 febbraio, il suo nome figura tra le firme più attese: è infatti coautore e produttore di “Stella Stellina”, il brano con cui Ermal Meta torna in gara all’Ariston. Elettra Lamborghini e Tredici Pietro, quali canzoni portano a Sanremo 2026 Faini e lunga storia d’amore con il Festival Per Faini si tratta dell’ennesimo capitolo di una lunga storia d’amore con il Festival. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Dardust a Sanremo 2026, la canzone “Stella Stellina” e il duetto con Ermal Meta. Dagli studi all’origine del nome

