Dai pennelli alla ceramica fino ai tarocchi | il locale di Cesenatico unisce al brunch la creatività

A Cesenatico, in viale Carducci 97, si trova Art by Mbt, un locale che propone un evento chiamato ‘Art Brunch’. Durante questa iniziativa, vengono offerti brunch tradizionali e attività creative come pittura con pennelli, lavorazioni in ceramica e tarocchi. L’obiettivo è unire il momento del pasto con esperienze artistiche e di condivisione.