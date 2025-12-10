Creatività e dialogo È Art Brunch

L'Ex Tintostamperia di Como ospita la mostra Promessi Sposi Art Design & Fashion, un evento che celebra la creatività attraverso arte, moda e design. Sabato alle 12, si terrà l'Art Brunch, un appuntamento speciale che unisce gusto e dialogo interculturale, offrendo un'occasione di confronto e ispirazione in un contesto unico.

La mostra Promessi Sposi Art Design & Fashion, allestita all’interno dell’Ex Tintostamperia di Como in via dei Mulini 3, ospiterà sabato alle 12, un appuntamento che unisce creatività, gusto e dialogo interculturale: l’ Art Brunch. Pensato per partecipanti a partire dai 5 anni, è un momento in cui il pubblico viene invitato a vivere l’arte come spazio di incontro, gioco e libertà, trasformando un semplice sabato in un’esperienza condivisa. La mostra Promessi Sposi Art Design & Fashion, rompe le nozioni convenzionali e apre una nuova prospettiva sui classici: all’interno dell’ex spazio industriale, artisti ucraini, in collaborazione con i colleghi italiani, presentano una lettura moderna Alessandro Manzoni, in cui pittura, grafica, moda-arte, oggetti di design e poesia in ucraino e italiano, creano uno spazio emotivo, dove la cultura oltrepassa distanze e confini. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it