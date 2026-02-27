Da Yeyaefont studio ogni storia lascia il segno
Da Yeyaefont studio ogni storia lascia il segno. Questo articolo, parte di un numero speciale di Linkiesta Etc, esplora il tema del gioco attraverso testimonianze e approfondimenti. Si può trovare in edicole selezionate a Milano e Roma, così come negli aeroporti e nelle stazioni di tutta Italia. La pubblicazione si rivolge a chi vuole scoprire aspetti diversi di un argomento sempre attuale.
Giada Montomoli e Luca Font si sono incontrati tra un graffito e l’altro. Poi hanno preso strade diverse, confluite però nell’ambiente aperto e ibrido di Yeyaefont studio Questo è un articolo del numero de Linkiesta Etc dedicato al tema del gioco, in edicole selezionate a Milano e Roma, e negli aeroporti e nelle stazioni di tutta Italia. E ordinabile qui. Nonostante a Milano lo spazio sembri sempre mancare rivelandosi sempre meno adatto ad assecondare i ritmi di vita, in via Settembrini 15 accade invece che lo spazio si apra, si allarghi, respiri e accolga chi viene da fuori. Parliamo di Yeyaefont studio, un habitat ibrido dove convivono e collaborano le intuizioni artistiche di Giada Montomoli e Luca Font. 🔗 Leggi su Linkiesta.it
