Da Yeyaefont studio ogni storia lascia il segno. Questo articolo, parte di un numero speciale di Linkiesta Etc, esplora il tema del gioco attraverso testimonianze e approfondimenti. Si può trovare in edicole selezionate a Milano e Roma, così come negli aeroporti e nelle stazioni di tutta Italia. La pubblicazione si rivolge a chi vuole scoprire aspetti diversi di un argomento sempre attuale.

Giada Montomoli e Luca Font si sono incontrati tra un graffito e l’altro. Poi hanno preso strade diverse, confluite però nell’ambiente aperto e ibrido di Yeyaefont studio Questo è un articolo del numero de Linkiesta Etc dedicato al tema del gioco, in edicole selezionate a Milano e Roma, e negli aeroporti e nelle stazioni di tutta Italia. E ordinabile qui. Nonostante a Milano lo spazio sembri sempre mancare rivelandosi sempre meno adatto ad assecondare i ritmi di vita, in via Settembrini 15 accade invece che lo spazio si apra, si allarghi, respiri e accolga chi viene da fuori. Parliamo di Yeyaefont studio, un habitat ibrido dove convivono e collaborano le intuizioni artistiche di Giada Montomoli e Luca Font. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - Da Yeyaefont studio ogni storia lascia il segno

Da giovedì al cinema, un grande film ogni settimana: Antonio Albanese lascia il lago di Como per queIl 29 gennaio 2026, in un’atmosfera di pioggerella sottile e vento leggero che accarezzava le rive del Lago d’Orta, si è aperto un nuovo capitolo del...

Leggi anche: Da giovedì al cinema, un grande film ogni settimana: Antonio Albanese lascia il lago di Como per quello d'Orta