Da giovedì al cinema un grande film ogni settimana | Antonio Albanese lascia il lago di Como per que

Da giovedì al cinema, un nuovo film ogni settimana. Antonio Albanese lascia il lago di Como e si trasferisce sul Lago d’Orta, dove il 29 gennaio 2026 si è aperto un capitolo nuovo per il cinema italiano. Una pioggerella sottile e un vento leggero hanno accompagnato l’inizio di questa avventura, con Albanese che si prepara a portare sul grande schermo una serie di storie diverse, puntando a sorprendere il pubblico.

Il 29 gennaio 2026, in un’atmosfera di pioggerella sottile e vento leggero che accarezzava le rive del Lago d’Orta, si è aperto un nuovo capitolo del cinema italiano. Non si trattava di una premiere a Hollywood o di un evento al Festival di Venezia, ma di un momento più intimo, più vero: il debutto al cinema di *Lavoreremo da grandi*, il primo film diretto da Antonio Albanese, che ha deciso di lasciare il suo territorio abituale – il Lago di Como, simbolo di eleganza e lentezza – per immergersi in un mondo più grezzo, più crudo, più umano. Il film, girato interamente sulle rive del Lago d’Orta, in provincia di Novara, è stato presentato in anteprima in circa 400 sale italiane, con un’apertura che ha già superato i 250mila spettatori nel primo weekend. 🔗 Leggi su Ameve.eu

