Crans-Montana | Niguarda l’ospedale dell’attesa e delle ultime speranze

3 gen 2026

Crans-Montana, nota per il suo paesaggio alpino, ospita anche l’ospedale Niguarda, punto di riferimento per emergenze e cure urgenti. Tra elicotteri, sale operatorie e famiglie in attesa di risposte, si vive un momento di grande tensione, con due feriti ancora senza identità. Un luogo dove l’attesa si mescola alla speranza, in un contesto che richiede attenzione e professionalità.

Tra elicotteri dall’estero, sale operatorie sempre attive e famiglie in cerca di risposte: le speranze appese a due feriti ancora senza identità. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

Strage Crans-Montana, ecco come stanno i tre italiani ricoverati all'ospedale Niguarda

