Crans-Montana | Niguarda l’ospedale dell’attesa e delle ultime speranze

Crans-Montana, nota per il suo paesaggio alpino, ospita anche l’ospedale Niguarda, punto di riferimento per emergenze e cure urgenti. Tra elicotteri, sale operatorie e famiglie in attesa di risposte, si vive un momento di grande tensione, con due feriti ancora senza identità. Un luogo dove l’attesa si mescola alla speranza, in un contesto che richiede attenzione e professionalità.

Tragedia di Crans-Montana, Fontana al Niguarda: “Seguiamo gli sviluppi con grande attenzione” - Ha dichiarato: “La risposta che l’ospedale di Niguarda sta dando e che la sanità lombarda in generale sta fornendo, è di altissimo livello e di grande professionalità" ... laprovinciadivarese.it

Crans-Montana, Galbiati (Niguarda): "Andamento clinico positivo, messaggio di fiducia" - (LaPresse) "Dal punto di vista clinico, la situazione dei sette pazienti ricoverati al Niguarda è buona. msn.com

Il locale Le Constellation di Crans-Montana ha chiuso tutti i profili social. Ma su TripdAvisor si possono vedere ancora le foto degli interni e c'è un dettaglio non sfugge all'attenzione - facebook.com facebook

Chiara Costanzo dispersa a Crans-Montana, il padre della 16enne: “Dolore sordo: la mia amata non c’è più" x.com

