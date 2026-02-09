Bosnia | ex camionista ' non conosco chi mi accusa sono appassionato di caccia'

Un uomo di 80 anni, ex camionista, si presenta in tribunale a Milano e nega ogni coinvolgimento nelle accuse che gli vengono rivolte. Dice di non conoscere chi lo accusa e di essere solo appassionato di caccia. Durante l’interrogatorio con il pubblico ministero Alessandro Gobbis, l’uomo ha anche affermato di non conoscere due persone che, secondo le accuse, sarebbero suoi ex colleghi di lavoro e che lo vedrebbero coinvolto nell’inchiesta sui ‘cecchini del weekend’ a Sarajevo, indagine che lo vede accusato di omicidio volontario continuato e aggrav

Milano, 9 feb. (Adnkronos) - "Non conosco chi mi accusa e sono solo appassionato di caccia". L'ex camionista di 80 anni, interrogato oggi dal pubblico ministero di Milano Alessandro Gobbis, ha negato anche di conoscere due persone che sarebbero state suoi colleghi di lavoro e che punterebbero il dito sul pensionato indagato per omicidio volontario continuato e aggravato per l'inchiesta sui cosiddetti 'cecchini del weekend' a Sarajevo. Da quanto emerge è una donna della stessa ditta metalmeccanica in cui era impiegato, come autotrasportatore, a sentire circa "15 anni fa" da un secondo collega che il camionista si vantata di essere stato in Bosnia e di aver fatto, negli anni Novanta, "la caccia all'uomo". 🔗 Leggi su Iltempo.it

E’ iniziato al quarto piano del Palazzo di giustizia di Milano l’interrogatorio dell’uomo di 80 anni, accusato di aver fatto parte dei cosiddetti ‘cecchini del weekend’.

Un ex camionista di 80 anni si presenta davanti al pm di Milano e nega di aver mai messo piede a Sarajevo.

