Coppa del Mondo Casse | Bella pista a Garmisch c’è velocità La sciata sta evolvendo

A Garmisch, durante la prima prova di Coppa del Mondo maschile, Giovanni Franzoni ha concluso con un tempo che lo ha portato al primo posto nella prova veloce. La pista è stata descritta come bella e veloce, con commenti positivi sulla sua evoluzione. Le gare del fine settimana sono in programma con ancora le squadre italiane in evidenza nella categoria delle prove veloci.

L’Azzurro realizza il primo tempo in seconda prova. Domani la discesa libera E’ stato Mattia Casse a staccare il tempo più veloce al traguardo, con il tempo di 1’49"42. Secondo sul traguardo è lo svizzero Alexis Monney con un margine di 4 centesimi. Terzo il francese Nils Allegre, a più 0"15. Le impressioni di Mattia Casse, come riporta fisi.org: “Le prove come sempre sono interlocutorie, però è bello essere presente con una sciata che sta evolvendo bene. E’ un buon viatico per le ultime gare di stagione. Domani sarà bello caldo e la neve ne risentirà, ma questo è Garmisch e bisogna scendere così: è una bella pista, c’è velocità, ci sono i curvoni, davvero un tracciato non banale”. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

Mattia Casse svetta in prova a Garmisch: “La sciata sta evolvendo, pista non banale”Mattia Casse ha firmato il miglior tempo nella seconda prova cronometrata della discesa libera di Garmisch, evento valido per la Coppa del Mondo di...

Mattia Casse domina la prova di Garmisch: "La sciata migliora, pista impegnativaIn Baviera, la seconda prova cronometrata della discesa libera valida per la Coppa del Mondo ha visto primeggiare un atleta azzurro, con una...

Goggia terza nella discesa di Soldeu, vince Suter. Franzoni perde uno sci e cade in prova a GarmischDopo l'Olimpiade torna la coppa del Mondo e Sofia torna sul podio. Prove a Garmisch: Casse è il più veloce, Franzoni cade ... gazzetta.it

Mattia Casse un razzo nella seconda prova di discesa a Garmisch, Giovanni Franzoni cadeMattia Casse ha chiuso al comando la seconda, ed ultima, prova della discesa di Garmisch-Partenkirchen (Germania) valevole per la Coppa del Mondo di sci ... oasport.it

