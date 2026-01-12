Stai attento! Del Debbio infuriato la rissa in studio con l’ospite

Il ritorno di Dritto e Rovescio su Rete 4 con Paolo Del Debbio ha riacceso il dibattito sulla violenza giovanile e le baby gang. In studio, tensioni e confronti accesi evidenziano le sfide sociali e il disagio presente nelle periferie urbane. Un tema di grande attualità che richiede attenzione e riflessione condivisa.

Anno nuovo, ma le tensioni restano le stesse. Il ritorno in prima serata di Dritto e Rovescio su Rete 4, con Paolo Del Debbio, riaccende il dibattito sulla violenza giovanile, sulle baby gang e su un disagio che attraversa le periferie urbane e divide l’opinione pubblica. La puntata offre uno spaccato duro, senza filtri, di un conflitto culturale e sociale che si consuma soprattutto tra i più giovani, spesso figli di immigrazione di prima e seconda generazione, cresciuti tra marginalità e modelli di sopraffazione. Leggi anche: “Una sonora cazz***!” Del Debbio sbotta contro l’ospite: rissa in diretta Il caso Bicocca e lo scontro in studio. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - “Stai attento!”. Del Debbio infuriato, la rissa in studio con l’ospite Leggi anche: Se stai usando canali Whatsapp stai attento: l’UE stringe la morsa sui controlli Leggi anche: Dritto e Rovescio, esplode la rissa Momo-Del Debbio Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Stai attento - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.