Comolli blinda Spalletti | La continuità è la chiave del nostro progetto | dobbiamo tenere lo stesso allenatore

Durante il Business of Football Summit, Damien Comolli, amministratore delegato della Juventus, ha dichiarato che la società intende mantenere l’attuale allenatore. La continuità viene definita un elemento fondamentale per il progetto sportivo della squadra, e Comolli ha sottolineato l’importanza di affidarsi allo stesso tecnico per proseguire il percorso. La conferma sembra quindi arrivata senza ambiguità.

Intervenuto al Business of Football Summit, Damien Comolli (ad Juventus ) ha praticamente confermato che Spalletti sarà l’allenatore da cui ripartirà la Vecchia Signora. Le parole di Comolli su Spalletti. Riporta Tuttosport: “Quando si parla di gestione la parola chiave per me è allineamento. Deve esserci chiarezza e coerenza tra proprietà, consiglio d’amministrazione, area tecnica, allenatore e staff. Tutti devono sapere dove vogliamo andare, come intendiamo arrivarci, quali principi vogliamo applicare. All’esterno è più complicato spiegarlo, ma internamente bisogna essere molto onesti su quanto siamo lontani dall’obiettivo. Se a luglio vogliamo essere pronti per provare a vincere il campionato, allora dobbiamo avere ben chiaro il percorso. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

