codice della strada alcolock obbligatorio ma a bergamo niente officine autorizzate

Dal 24 febbraio sono in vigore nuove norme sul codice della strada che prevedono l’obbligo di alcolock per i condannati, con multe e sanzioni. A Bergamo non ci sono officine autorizzate per l’installazione del dispositivo, mentre in Italia sono 52 gli installatori autorizzati, quasi tutti nel Milanese. La mancanza di officine autorizzate nella città rappresenta un problema per l’applicazione delle nuove regole.

SICUREZZA. Dal 24 febbraio in vigore nuove norme e multe per i «condannati» senza dispositivo. Dei 52 installatori italiani, quasi tutti nel Milanese. Costi fino a duemila euro a carico dell'utente. «Fatta la legge, trovato l'inganno» dice un vecchio detto popolare. In questo caso sarebbe però meglio rimodularlo in: «Fatta la legge, trovate l'officina». La legge è il nuovo Codice della strada, entrato in vigore ormai oltre un anno fa, il 14 dicembre del 2024, con tutta una serie di novità, tra cui l'obbligo di installare sulla vettura dell'automobilista trovato positivo all'alcoltest e per questo condannato in tribunale un dispositivo...

