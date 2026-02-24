Codice della Strada alcolock obbligatorio da oggi | 2.000€ tra acquisto e installazione tutti a carico dei conducenti condannati

Il nuovo alcolock obbligatorio entra in vigore oggi, imponendo ai conducenti condannati di sostenere costi superiori ai 2.000 euro tra acquisto e installazione. La decisione deriva da un decreto per ridurre i rischi causati dalla guida in stato di ebbrezza. Il ministero dei Trasporti ha pubblicato l’elenco dei rivenditori e delle officine autorizzate, rendendo operative le procedure per l’installazione dei dispositivi. Ora, gli automobilisti coinvolti devono affrontare questa spesa per rispettare la normativa.

A partire da oggi l’ alcolock diventa realtà per migliaia di automobilisti italiani. Il ministero dei Trasporti ha pubblicato sul Portale dell’Automobilista l’elenco dei dispositivi omologati, dei rivenditori e delle officine abilitate all’installazione, aprendo ufficialmente la fase operativa di una misura pensata per contrastare la recidiva nella guida in stato di ebbrezza. Dopo quindici mesi dall’approvazione della norma, arrivano quindi le prime conseguenze pratiche per chi è stato condannato. L’ obbligo di installazione scatta in seguito a condanna definitiva per guida con tasso alcolemico superiore a 0,8 grammi per litro. 🔗 Leggi su Cultweb.it

Alcolock obbligatorio per chi viene sorpreso a guidare in stato di ebbrezza, l'installazione costa 2 mila euroL’obbligo di installare l’alcolock nasce dalla necessità di ridurre gli incidenti stradali causati da chi guida sotto l’effetto dell’alcol.

Alcolock obbligatorio in Italia da oggi: il ‘dispositivo antialcol’ potrà costare fino a 2mila euroIl governo ha introdotto l'obbligo di installare l’alcollock, un dispositivo che impedisce di avviare l’auto se si è sotto effetto di alcol, per ridurre gli incidenti stradali.

Approfondimenti, notizie e discussioni

Temi più discussi: Da oggi scatta l'alcolock: chi deve installarlo, il costo (da 2mila euro) e cosa rischia chi tenta di aggirarlo; Alcolock, è operativo. Cosa comporta: multe e criticità; Rassegna Stampa assicurativa 24 febbraio 2026; Alcolock è ora obbligatorio in Italia: quanto costa installarlo.

Alcolock, la norma è operativa: ecco i modelli e le officine autorizzatePubblicati sul Portale dell'Automobilista due modelli di Alcolock acquistabili e le officine di installazione autorizzate ... lautomobile.aci.it

Alcolock: tutte le officine autorizzate al montaggio [elenco Ministero]La normativa sull'alcolock acquista piena efficacia dopo la pubblicazione dal Ministero della lista delle officine autorizzate al montaggio. sicurauto.it

Sono gli adesivi catarifrangenti, obbligatori secondo il codice della strada francese. Ecco dove vanno messi e cosa si rischia se non si usano - facebook.com facebook