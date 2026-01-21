Sean e Anthony Sax i ?figliocci? brasiliani di Valentino | Ci hai accolto come parte della tua vita

Sean e Anthony Sax, figliocci brasiliani di Valentino, condividano un momento importante nel ricordo del couturier. La salma di Valentino Garavani è stata accolta presso la sede della Fondazione Pm23, con la presenza di figure vicine come Giancarlo Giammetti. Un'occasione per ricordare il suo ruolo nel mondo della moda e il legame con chi ha condiviso con lui un percorso professionale e umano.

La salma di Valentino Garavani è arrivata nella sede della Fondazione Pm23, e tra le persone che hanno accolto la bara davanti alla sede, l'inseparabile Giancarlo Giammetti e i «figliocci» di Garavani, i fratelli Sean e Anthony Sax. La bandiera tricolore è a mezz'asta e la boutique in piazza di Spagna ha le vetrine coperte di nero con la citazione in bianco «I love beauty, it's not my fault». Il ricordo In un toccante necrologio pubblicato in suo onore sul Messaggero, Carlos Souza, Charlene Shorto e i figli Sean e Anthony hanno ricordato Valentino Garavani con parole di grande affetto: «Hai accolto la nostra famiglia come parte della tua e con noi hai condiviso amore, gioia e una vita intera di momenti che rimarranno con noi per sempre». 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

Sean e Anthony Sax, chi sono i ?figliocci? brasiliani di Valentino: la passione per la musica e la possibile ereditàSean e Anthony Sax sono i figliocci brasiliani di Valentino, con una forte passione per la musica e un possibile legame ereditario con lo stilista.

Chi sono Sean e Anthony Sax, i figliocci di Valentino, e l’unica donna che lo fece innamorare: Marilù ToloSean e Anthony Sax sono i figliocci di Valentino, artisti e figure di spicco nel mondo della moda e dell’arte.

